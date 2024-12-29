التسجيل إلكترونيا في مسابقة الدكتوراه

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، أن عملية التسجيل في مسابقة الدكتوراه بعنوان السنة الجامعية 2024-2025، ستكون رقمية، عن طريق ملء الاستمارة إلكترونيا فقط عبر النظام المعلوماتي المدمج "بروغرس".

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، فإنه في "إطار التوجه الاستراتيجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهادف إلى تعميم سياسة صفر ورق وتبسيط الإجراءات الإدارية، تم اعتماد تسهيلات جديدة لفائدة المترشحين الراغبين في المشاركة في مسابقات الدكتوراه هذه السنة".

حيث يطلب من المترشحين - يضيف البيان - "ملء استماراتهم إلكترونيا فقط عبر النظام المعلوماتي المدمج "بروغرس"، وفقا للرزنامة المعلنة، ابتداء من يوم الخميس 2 جانفي 2025 على الساعة 00:00، دون الحاجة إلى تحميل أيّ وثائق إضافية، على أن تتكفّل الجامعات المعنية بدراسة المطابقة الإدارية والبيداغوجية للترشحات مباشرة".

وأضاف المصدر ذاته أن "هذا القرار يأتي نتيجة تنظيم لقاءات متعددة مع فاعلي الأسرة الجامعية، ضمن مقاربة تشاركية وتشاورية تسعى إلى تعزيز جودة التكوين العالي وإعداد الكفاءات اللازمة لتلبية احتياجات التنمية الوطنية".

ويتميز التكوين في الدكتوراه لهذه السنة "باعتماد نمط تنظيمي جديد، ألا وهو "مدرسة الدكتوراه"، والذي يهدف إلى توفير بيئة علمية تكاملية ومتعددة التخصصات، تعزّز التواصل والتفاعل المثمر بين الأساتذة وطلبة الدكتوراه".

كما ثمّنت الوزارة الجهود المبذولة من جميع الأطراف لإنجاح هذا الحدث الوطني الهام، متمنية التوفيق لجميع المترشحين.