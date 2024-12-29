شبيبة القبائل – مولودية الجزائر ..قمة كأس الرابطة

سحبت، اليوم الأحد، قرعة كأس رابطة كرة القدم المحترفة الخاصة بفئة الرديف تحت 21 سنة، لفرق الرابطة الأولى المحترفة.

وعلى غرار قرعة كأس الجزائر، لجأت الرابطة لسحب كامل أدوار المنافسة، انطلاقا من الدور ثمن النهائي إلى غاية الدور النهائي.

ومن أهم وأبرز مواجهات الدور ثمن النهائي، تلك التي ستجمع حامل اللقب، شبيبة القبائل، مع متصدر بطولة الموسم الحالي وبطل الشتاء لفئة الرديف، فريق مولودية الجزائر.

وتجري مباريات ثمن النهائي بتاريخ الخميس 9 جانفي المقبل، والدور ربع النهائي بتاريخ 16 جانفي، فالدور نصف النهائي بتاريخ الخميس 3 أفريل، وأخيرا المباراة النهائية التي ستجري بتاريخ السبت 3 ماي 2025.

وكانت رابطة كرة القدم المحترفة، في عهد الرئيس عبد الكريم مدوار، قد استقرت على تخصيص هذه المنافسة لفريق الرديف تحت 21 سنة، وعرفت الطبعة الأولى، سنة 2023، تتويج مولودية الجزائر على حساب شباب بلوزداد بضربات الترجيح، فيما عاد لقب النسخة الماضية لفريق شبيبة القبائل، الفائز على حساب وفاق سطيف في المباراة النهائية.