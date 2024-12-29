حصيلة ثقيلة لحوادث الاختناق بالغاز في 2024

سجلت المديرية العامة للحماية المدنية، حصيلة ثقيلة لحوادث الاختناق بالغاز خلال سنة 2024، وهو ما يستدعي اتباع قواعد وشروط السلامة واحترام المقاييس الأمنية لتفادي الأخطار المرتبطة بهذه الحوادث، خاصة مع حلول فصل الشتاء.

وحسب ما أفاد به المكلف بالإعلام بذات المديرية، النقيب نسيم برناوي، اليوم الأحد، خلال نزوله ضيفا على أمواج الإذاعة الوطنية، فإنه قد تم، خلال السنة التي تشارف على نهايتها، تسجيل114 حالة وفاة اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون على المستوى الوطني.

وأكد النقيب برناوي أنه "بالرغم من الحملات التحسيسية الاستباقية، إلا أن غاز أحادي أكسيد الكربون لا يزال يحصد المئات من أرواح الجزائريين، إذ تم تسجيل 114 حالة وفاة وإنقاذ حياة 2178 شخصا تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى خلال سنة 2024".

كما أشار برناوي إلى أنه، ومنذ شهر أكتوبر، تم تسجيل 36 حالة وفاة وإنقاذ أزيد من 350 شخصا.

وللإشارة، فإنه خلال الـ24 ساعة الأخيرة، سجلت مصالح الحماية المدنية، 11 تدخلا يخص حوادث الاختناق بالغاز بعدد من ولايات الوطن، تم من خلالها إسعاف 46 شخصا، وتسجيل حالتي وفاة، حسب ما أفاد به بيان لذات المديرية، اليوم الأحد.