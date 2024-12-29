ترقيات هامة في سلك الحماية المدنية

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأحد، عن ترقية 5379 من الأعوان المهنيين والشبيهين إلى مختلف الرتب، وذلك وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها، من أجل تعزيز أداء قطاع الحماية المدنية وتحفيز أعوانه.

وحسب ما أفاد به بيان لذات المصالح، فإن هذه الخطوة "تأتي تقديرا للجهود المبذولة من قبل الأعوان في الحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، مع الاستجابة الفعالة للحالات الطارئة".

وعن تفاصيل الترقيات، ذكر البيان أنه تم ترقية 2168 عونا لرتبة عريف، و1792 عونا لرتبة رقيب، و216 عونا لرتبة مساعد. كما تم ترقية 182 عونا لرتبة ملازم، و418 آخرين لرتبة ملازم أول.

وتم أيضا ترقية 361 عونا لرتبة نقيب، و98 عونا لرتبة رائد، و29 عونا لرتبة مقدم، فيما تمت ترقية 115 مستخدما شبيها ينتمي للسلك.

وستسهم هذه الترقيات - يوضح البيان - "في تعزيز قدرات الوحدات التدخلية ومصالح المديريات الولائية، ما يعكس الالتزام بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين".

وبهذه المناسبة، "هنّأ المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، الأعوان الناجحين، مشيدا بتفانيهم في أداء واجباتهم الوطنية، داعيا إياهم إلى مواصلة العمل بجد وإتقان لتحقيق التميز".

وأكد المدير العام "حرصه على تحسين الظروف المهنية والمعيشية للأعوان، إلى جانب توفير فرص التدريب والتطوير المستمر، بما يرفع من كفاءاتهم ويعزز جهود القطاع لتحقيق أهدافه الوطنية في خدمة المواطن والوطن".