الرئيس تبون يوجه خطابا للأمة (مباشر)

يلقي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، في قصر الأمم بنادي الصنوبر، خطابا موجها للأمة أمام نواب البرلمان بغرفتيه.

* رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يصل إلى قصر الأمم بنادي الصنوبر.

*الرئيس تبون يلقي في هذه الأثناء خطابا للأمة (نقلا عن التلفويون الجزائري).

*أهم تصريحات رئيس الجمهورية:

- أتشرف بمخاطبة الشعب الجزائري والرأي العام الوطني من خلال ممثليه بغرفتي البرلمان.

- هذا الالتزام يعبر عن الإرادة السياسية التي يبنى وفقها منهج جديد لإدارة الشأن العام وتكريس مبادئ الحكم الراشد.

- هذا التقليد المؤسساتي يحيي ويعزز خدمة الرأي العام والمواطن والوطن ويعبر عن مكانة السلطة التشريعية ودور البرلمانيين الذين يحملون آمال المواطنات والمواطنين وانشغالاتهم.