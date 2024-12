Le blocus du nord de Gaza met en danger la vie de 75 000 Palestiniens

L'Organisation mondiale de la santé a annoncé, ce dimanche, que le blocus imposé par l'armée sioniste au nord de Gaza, depuis plus de 80 jours, met en danger la vie de 75 000 Palestiniens, selon l'agence de presse palestinienne (WAFA).

L'organisation a indiqué qu'elle était "stupéfaite par le bombardement qui a ciblé l'hôpital Kamal Adwan, et qui a mis hors service le dernier principal établissement de santé au nord de Gaza".

Les forces d'occupation sioniste poursuivent leurs crimes de génocide, de déplacement forcé et de famine contre environ 80 000 Palestiniens piégés dans les régions de Jabaliya, Beit Hanoun et Beit Lahiya au nord de la bande de Gaza, depuis le 5 octobre dernier. Cela a fait plus de 4 000 morts, en plus de 12 000 blessés et 1 750 détenus.

Le dernier de ces crimes a été l'incendie de l'hôpital Kamal Adwan, mettant ainsi hors service le dernier établissement de santé, tandis que l'artillerie sioniste a bombardé le dernier étage de l'hôpital baptiste à l'est de la ville de Gaza.