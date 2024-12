Le président Tebboune s'adresse à la nation

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, prononcera aujourd'hui, dimanche, un discours à la nation depuis le Palais des Nations à Club des Pins, devant les députés des deux chambres du Parlement.

• Le président Tebboune est arrivé au Palais des Nations à Club des Pins.

• Le président Tebboune prononce actuellement un discours à la nation.

• Voici les points essentiels du discours du président (d'après la télévision algérienne) :

• « C'est un honneur de m'adresser au peuple algérien et à l'opinion publique nationale à travers leurs représentants des deux chambres du Parlement. »

• « Cet engagement reflète la volonté politique sur laquelle repose une nouvelle méthode de gestion des affaires publiques et la consécration des principes de la bonne gouvernance. »

• « Cette tradition institutionnelle renforce le service de l'opinion publique, des citoyens et de la nation, et reflète la place du pouvoir législatif et le rôle des parlementaires qui portent les espoirs et préoccupations des citoyennes et citoyens. »

• « Cette rencontre se déroule dans les premiers mois de mon second mandat présidentiel, au cours duquel nous poursuivrons le renforcement des acquis réalisés pour préserver la dignité du citoyen et améliorer le cadre de vie général, ainsi que la mise en œuvre des programmes de développement économique et social. »

• « Cette phase verra le lancement du dialogue politique, comme je m'y suis engagé, et il sera à la hauteur des enjeux internes. »

• « Nous espérons que le dialogue national soit profond et inclusif, loin des discours répétitifs. »

• « Le dialogue renforcera les droits fondamentaux à travers les lois consacrées dans la Constitution, ainsi que la loi organique relative aux partis politiques et aux associations. »

• « J'ai promis à la classe politique d'ouvrir un dialogue pour renforcer le front intérieur, et cela se fera de manière organisée. »

• « Nous allons entamer la révision des lois sur les collectivités locales, afin de commencer à reconstruire un État de droit et une démocratie véritable. »

• « Nous avons effectué des changements dans le domaine de la justice pour restaurer la confiance du citoyen dans l'État, instaurer le principe de séparation entre l'argent et la politique et lutter contre la corruption. »

• « Nous continuons de lutter contre la corruption et nous poursuivrons cet effort jusqu'à notre dernier souffle. »

• « Nous avons surmonté les défis de la phase précédente en réalisant les aspirations du peuple, en restaurant la confiance dans les institutions de l'État, et en entamant le processus de développement national. »

• « Le développement économique se concrétise par un nouveau modèle économique, fondé sur la diversification de l'économie et la libération de l'initiative. »

• « Le nouveau modèle économique commence à porter ses fruits, selon les statistiques de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et des institutions internationales, toutes positives. »

• « La base de la performance économique positive repose sur les petites et moyennes entreprises et les start-ups ».