الإطاحة بثلاث شبكات إجرامية متخصصة في الكوكايين والمؤثرات العقلية

نجحت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة في تفكيك ثلاث شبكات إجرامية خطيرة متخصصة في الحيازة والاتجار بالمخدرات الصلبة (الكوكايين) والمؤثرات العقلية.

وأسفرت التحقيقات الأمنية، التي جاءت في إطار مكافحة الجريمة المنظمة وترويج السموم بالأحياء عن توقيف 11 شخصاً، معظمهم مسبوقون قضائياً، وحجز كميات معتبرة من المخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى معدات وأموال متصلة بالنشاط الإجرامي.

كما تمكنت قوات الدرك خلال هذه العمليات من حجز أكثر من 1.5 كغ من مادة الكوكايين، 11,220 قرصا مهلوسا، سلاحين ناريين من الصنف الخامس. ومبلغ مالي يقدر بـ 590,000 دينار جزائري، يُعتقد أنه من عائدات النشاط الإجرامي، ميزان إلكتروني و13 هاتفا نقالا تُستخدم لتنسيق الأنشطة الإجرامية، ثلاث سيارات تُستغل في نقل الممنوعات. كما أنه سيتم تقديم المشتبه بهم أمام الجهات القضائية المختصة فور انتهاء التحقيقات.

التهم الموجهة إليهم تشمل جناية البيع، الحيازة، التخزين، والنقل غير المشروع للمخدرات الصلبة ضمن إطار جماعات إجرامية منظمة.