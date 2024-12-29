الرئيس تبون يعد بزيادة القدرة الشرائية بنسبة 53%

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال خطاب وجهه إلى الأمة أمام البرلمان بغرفتيه، عزمه على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين بشكل كبير خلال عهدته الثانية، مشيراً إلى أن نسبة الزيادة المتوقعة ستصل إلى 53%.

وأشار الرئيس تبون إلى أن الجزائر تتوقع ارتفاعاً في مداخيلها بفضل الجهود المبذولة لتسريع عجلة الإنتاج، ما يعكس رؤية واضحة لتحسين المؤشرات الاقتصادية وتحقيق رفاهية المواطنين.

وفي حديثه عن التحديات التي تواجه البلاد، وجه الرئيس رسالة إلى من وصفهم بـ "أعداء الجزائر"، قائلاً: "توقعوا انفجار الجزائر بسبب سياستنا في السكن أو نقص منسوب السدود، لكن الجزائر أجابت بتثبيت سياسة السكن وإنجاز مشاريع عملاقة في تحلية مياه البحر".

وفي رده على تصريحات البعض حول الوضع السابق للجزائر، أكد الرئيس تبون أن الجزائر في بداية الاستقلال كانت تواجه تحديات كبيرة، منها أن 90% من الشعب كان يعاني من الأمية.