الرئيس تبون يجدد موقف الجزائر بشأن قضيتي فلسطين والصحراء الغربية

جدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، التأكيد على مواصلة الجزائر دعمها للقضايا العادلة في العالم، وفي مقدمتها القضيتان الفلسطينية والصحراوية.

وقال رئيس الجمهورية في خطاب للأمة أمام البرلمان بغرفتيه بقصر الأمم بنادي الصنوبر: "سنواصل مساندة الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل نيل حقوقه المشروعة"، مضيفا بالقول: "نحن مع فلسطين ومع كل الشعوب المقهورة في العالم".

وذكر رئيس الجمهورية أنه "منذ مباشرة الجزائر لعضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن للأمم المتحدة وهي تخوض معركة من أجل القضية الفلسطينية"، مؤكدا أن الجزائر "لن تتخلى عن فلسطين حتى تنال استقلالها وعاصمتها القدس الشريف".

كما أبرز رئيس الجمهورية موقف الجزائر الثابت تجاه قضية الصحراء الغربية، لافتا الى أن هذا الموقف "لن يتغير لا اليوم ولا مستقبلا إلى غاية تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بنفسه"، وهو موقف "لا يعبر عن كره ضد أي طرف أو دولة".

وذكر بهذا الخصوص أن قضية الصحراء الغربية مطروحة على مستوى الأمم المتحدة "بأنها قضية تصفية استعمار والملف مطروح على مستوى لجنة تصفية الاستعمار الأممية".

وأضاف رئيس الجمهورية بهذا الخصوص أن "فكرة الحكم الذاتي فكرة فرنسية وليست مغربية ونحن على علم بذلك منذ عقود"، مبرزا أن "خيارات الحلول في قضية الصحراء الغربية، بالنسبة لهم، تتراوح بين المر والأمر، وهي قضية تصفية استعمار وتقرير مصير"، مؤكدا احترام الجزائر للشرعية الدولية وللقانون الدولي.