مانشستر سيتي يحقق أول انتصار في خمس مباريات

جدد فريق مانشستر سيتي لكرة القدم العهد مع النتائج الإيجابية بفوزه على ليستر سيتي (2-0) بملعب كينغ باور، اليوم الأحد، بعد خمس مباريات دون انتصار في البطولة الإنجليزية لكرة القدم.

وسجل سافينيو البرازيلي سافينيو هدفه الأول بقميص سيتي من زاوية ضيقة في الدقيقة 21 عندما استغل كرة مرتدة من الحارس بعد تسديدة فيل فودن، قبل أن يضاعف هالاند، النتيجة في الدقيقة 74 بضربة رأسية.

وسمح الفوز الثاني لسيتي في 14 مباراة بجميع المسابقات صعوده بمركزين إلى المركز الخامس مؤقتا برصيد 31 نقطة من 19 مباراة متأخرا بفارق 11 نقطة عن ليفربول المتصدر الذي تتبقى له مباراتان مؤجلتان.

واستمر ليستر سيتي في منطقة الهبوط في المركز 18.