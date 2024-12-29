صدور قانون المالية لسنة 2025 في الجريدة الرسمية

صدر في العدد رقم 84 من الجريدة الرسمية، قانون المالية لسنة 2025، الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في 24 نوفمبر الماضي.

وتضمن القانون، الذي صادق عليه مجلس الأمة في 16 نوفمبر الماضي والمجلس الشعبي الوطني في 13 من الشهر ذاته، عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى ترقية الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.

ويتوقع القانون ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة بـ3.5 بالمائة لتبلغ 06ر8523 مليار دج، بينما سترتفع النفقات بـ 9.9 بالمائة إلى 61. 16794 مليار دج.

وقد أعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 60 دولارا خلال الفترة 2025-2027، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.