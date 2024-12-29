وفاة امرأة وإصابة 03 أشخاص في حادث اصطدام بميلة

توفيت امرأة (35 سنة) وأصيب 03 أشخاص آخرين إثر حادث اصطدام بين شاحنة و مركبة سياحية بالطريق السيار شرق-غرب في شطره المار بإقليم بلدية شلغوم العيد (جنوب ميلة)، حسبما ورد مساء اليوم الأحد في بيان للمديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضح ذات البيان أنه تم التدخل لأجل هذا الحادث من قبل عناصر مركز إسعاف الطرقات للحماية المدنية بتاجنانت اليوم على الساعة 15 سا و41 دقيقة.

وقد سجل بعين المكان وفاة ضحية من جنس أنثى، فيما تعرض 03 أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم بين سنتين و37 سنة لإصابات مختلفة تم إسعافهم ثم حولوا إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى بلدية وادي العثمانية.

من جهتها، باشرت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقاتها لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث، حسبما تم إيضاحه.