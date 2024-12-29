وفد وزاري هام في وهران

حلَّ مساء اليوم الأحد، وفد وزاري يضم كلا من وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، ووزير الري، طه دربال، مرفوقين بوفد رفيع المستوى بمطار أحمد بن بلة الدولي بوهران، حسب ما أورده بيان لوزارة الطاقة.

كما ضم الوفد –وفق البيان- "الرؤساء المدراء العامين لكل من سوناطراك وسونلغاز، إلى جانب الرؤساء المدراء العامين لمجمع الدراسات والإنجازات، ومجمع كوسيدار، وعدد من إطارات قطاعي الطاقة والري".

و"قد كان في استقبال الوفد الرسمي والي ولاية وهران، سمير شيباني، مرفوقًا برئيس المجلس الشعبي الولائي، وعدد من ممثلي الجهاز التنفيذي، إضافة إلى ممثلي السلطات المحلية المدنية والعسكرية.

تأتي هذه الزيارة في إطار برنامج عمل مكثف يستهدف متابعة وتدشين مشاريع استراتيجية حيوية تعكس التزام الدولة بتطوير قطاعات الطاقة والري وتعزيز البنى التحتية، بما يضمن تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان وتحقيق التنمية المستدامة"، يضيف المصدر.