طيران الطاسيلي تفند..

فندت، شركة طيران الطاسيلي، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، اليوم الأحد، بشأن وقوع حالة هلع بين الركاب، بعد تسجيل خلل تقني على مستوى إطار عجلة طائرة من طراز بوينغ 737-800، خلال هبوطها على مدرج مطار قمار بولاية وادي سوف.

وأكدت الشركة في بيان لها، صدر مساء اليوم، أن "الخلل تم التعامل معه بسرعة وكفاءة في عين المكان، حيث تم استبدال الإطار دون أن يُسجل أي تأثير على راحة أو سلامة الركاب"، مضيفة أنه "بعد انتهاء عملية الصيانة، واصلت الطائرة برنامج رحلاتها بشكل طبيعي وآمن دون تسجيل أي حدث".

كما أكدت الشركة –وفق البيان- "التزامها الراسخ بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة لضمان أمن وراحة جميع المسافرين"، داعية الجميع إلى "استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".