"همس الظلام" يفتك المرتبة الأولى في أيام عنابة للفيلم القصير

أفتك " همس الظلام " لهاجر حملاوي المرتبة الأولى في اختتام تظاهرة أيام عنابة للفيلم القصير، مساء اليوم، بقصر الثقافة و الفنون من تنظيم الجمعية الثقافية " ضوء المتوسط " و دار الثقافة محمد بوضياف بعنابة .

وتناولت الطبعة 23 خلال يومين من العروض موضوع الفيلم الاشهاري التوعوي، حيث تمت مناقشة وعرض الأفلام التي أنجزت أثناء هذه الدورة.

وحسب رئيس جمعية " ضوء المتوسط، الأستاذ أحمد هامل فإن عدد الأفلام المشاركة بلغ 32 فيلما شارك فيها أكثر من 100متربصا، والهدف هو تكوين أجيال مهتمة بالصناعة السينمائية في هذه المدينة لتصبح عنابة عاصمة للسينما.