انتهاكات الاحتلال بحق القدس تستوجــــب النفير الشعبـــــي

أكد القيادي في حركة حماس، هارون ناصر الدين، أن استمرار انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق المسجد الأقصى المبارك وعموم مدينة القدس المحتلة في ما يسمى عيد “الحانوكاة”، يستوجب النفير والحشد لإفشال مخططات التهويد.



وشدد ناصر الدين في تصريح أول أمس على أن اقتحامات المستوطنين للأقصى والتي قادها مؤخرا المتطرف بن غفير هي استمرار لجرائم حكومة الاحتلال المتطرفة بحق شعبنا الفلسطيني ومقدساته. وقال: “الاحتلال يستغل الأعياد اليهودية لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى ومدينة القدس، من أجل تعزيز الاستيطان في المدينة وتهويدها، والسيطرة الكاملة على المسجد”.

وشدد على ضرورة التصدي لاقتحامات المستوطنين المتزايدة للأقصى ومحاولة تكريس طقوس تلمودية فيه، وحماية مدينة القدس أمام مخططات التهويد والاستيطان.



ودعا ناصر الدين أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل للحشد والرباط في ساحات الأقصى، وتكثيف التواجد في باحاته، والتصدي لعدوان الاحتلال ومستوطنيه على المسجد.



