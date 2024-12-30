زيادات في عقود التأمين على السيارات

أعلن الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، أمس الأحد، في بيان له عن زيادة أقساط الضمان الإلزامي للمسؤولية المدنية في التأمين على السيارات، ابتداء من الفاتح جانفي 2025.

وحسب ما أفاد به بيان لذات المصالح، فستتم هذه الزيادة على مرحلتين اثنتين، فيما قدّرت على أنها ستكون هامشية، نظرا للقيمة الضعيفة للمسؤولية المدنية في مبلغ قسط التأمين.

وجاء في البيان: "من أجل ضمان تغطية مثلى والاستجابة للتحديات المالية المرتبطة بالتأمين على المسؤولية المدنية للسيارات، تعلن شركات التأمين عن زيادة أقساط ضمان المسؤولية المدنية على النحو التالي: 15% ابتداء من الفاتح جانفي 2025، و15% أخرى ابتداء من الفاتح جويلية 2025".

ومن جهته، أوضح رئيس الاتحاد، يوسف بن ميسية لـ"وأج"، أن صاحب السيارة الذي يدفع عادة 2200 دج مقابل عقد تأمين سيارته السنوي، سيدفع حوالي 2530 دج، بعد زيادة 15% من ضمان المسؤولية المدنية.

ويندرج هذا التعديل التعريفي في "سياق يتسم بارتفاع معتبر للتعويضات الناجمة عن حوادث المرور، خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن العجز الهيكلي للضمان الإلزامي للمسؤولية المدنية للسيارات والذي يستمر منذ عدة سنوات".

وأضاف البيان أن "التعويضات المدفوعة تفوق بكثير الأقساط المحصلة، مما يخلق خللا ماليا دائما"، مشيرا إلى أن هذه الزيادات تهدف إلى "استعادة هذا التوازن وضمان استمرارية التغطية التأمينية لجميع المؤمّن لهم".

وختم البيان أنه "تظل شركات التأمين ملتزمة بمرافقة هذا التعديل من خلال تحسين جودة الخدمة، وزيادة الاجتهاد في تعويض حوادث المرور".