"هاكاثون" صحي في الجزائر في هذا التاريخ

تعتزم وزارتا الصحة واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، تنظيم "هاكاثون" مخصص للصحة الرقمية تحت عنوان "Algiers Slush'D" يومي 23 و24 جانفي 2025 بالجزائر العاصمة.

وحسب ما أفاد به المنظمون في بيان، أمس الأحد، فإن هذا الحدث سيجمع مبتكرين للعمل على مشاريع لها علاقة بتحسين التواصل الآني بين المهنيين في قطاع الصحة، وكذا مسارات العلاج في المستشفيات وتعزيز متابعة المرضى عن بعد.

ودعا المنظمون حاملي الحلول في هذا المجال الراغبين في المشاركة في هذا الحدث، إلى التسجيل عبر الموقع المخصص لهذا الغرض، قبل يوم غد 31 ديسمبر.

وسيستفيد المترشحون المقبولون من التوجيه والتدريب لأجل تطوير مشاريعهم، حسب ذات البيان.

وللإشارة، تعنى الصحة الإلكترونية باستخدام التكنولوجيا الرقمية، على غرار التطبيب عن بعد، والملفات الطبية الإلكترونية، وتطبيقات الصحة، وذلك لغرض تحسين تسيير الرعاية الصحية وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية.