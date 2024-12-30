هذه شروط إعادة بيع السيارات الأقل من 3 سنوات

تضمّن قانون المالية لسنة 2025، شروط وكيفيات إعادة بيع السيارات الأقل من ثلاث سنوات.

وأشار قانون المالية، نشر في الجريدة الرسمية، في عددها رقم 84 صدر أمس الأحد، إلى أن "السيارات الأقل من 3 سنوات غير قابلة للتنازل لمدة 36 شهرا، إلا بعد دفع الامتياز الجبائي الممنوح".

وجاء في القانون أن "من بين الحالات التي يمكن فيها التنازل مقابل دفع الامتياز الجبائي، هي إعادة دفع كامل الامتياز إذا كان التنازل في أجل يساوي أو يقل عن 12 شهرا من الجمركة، أو إعادة دفع 66 بالمائة، من الامتياز إذا كان التنازل في أجل يفوق 12 شهرا ويقل أو يساوي 24 شهرا من الجمركة".

ومن بين الحالات أيضا - يضيف القانون - "إعادة دفع 33 بالمائة من الامتياز، إذا كان التنازل في أجل يفوق 12 شهرا ويقل أو يساوي 24 شهرا من الجمركة، أو إعادة دفع 33 بالمائة من الامتياز إذا كان التنازل في أجل يفوق 24 شهرا ويقل أو يساوي 36 شهرا من الجمركة".

وفي حالة بيع السيارة بعد 36 شهرا من جمركتها فلا يطالب بإعادة دفع الامتياز.