اضطرابات في برنامج رحلات الجوية الجزائرية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في بيان لها، مساء الأحد، عن تأخير عدد من الرحلات التي تربط بين مطار قسنطينة وليون الفرنسية، بسبب اضطراب الأحوال الجوية.

وقدمت الجوية الجزائرية اعتذارا على "التأخيرات التي جاءت بسبب تشكل طبقات كثيفة من الضباب في كل من مدينتي قسنطينة وليون".

كما توقعت الشركة - وفق البيان - أن "تأخير بعض الرحلات التي تربط قسنطينة بليون يستمر اليوم الإثنين أيضا". ودعت الجوية الجزائرية "زبائنها للحصول على المزيد من المعلومات عبر مركز خدمات الزبائن على الرقم 3302 للمكالمات المحلية، أو الرقم 021986363 للمكالمات الدولية، أو بزيارة أقرب وكالة تجارية".