هذا موعد تشغيل محطة تحلية مياه البحر بوهران

كشف وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، عن موعد دخول محطة تحلية مياه البحر، الرأس الأبيض بوهران، مرحلة الإنتاج.

وقال الوزير، في كلمة له، خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته اليوم، إلى الولاية، إن تشغيل محطة الرأس الأبيض، التي تعد من بين 5 محطات تحلية استراتيجية أطلقتها الدولة لمواجهة الشح المائي، لابد أن يكون خلال شهر جانفي.

وأضاف الوزير، أن الانطلاق في إنتاج المياه المحلاة بمحطة الرأس الأبيض، سيكون يوم 27 فيفري، قبل شهر رمضان، وذلك تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وأكد عرقاب أنه تم تسخير أموال ضخمة وإمكانيات كبيرة، وفرتها الدولة، لإنجاز محطات تحلية مياه البحر الخمس. وشدد الوزير على ضرورة مواصلة التحدي، للانتهاء من الأشغال على مستوى كل محطات تحلية مياه البحر، وإنتاج المياه الصالحة للشرب.

كما ذكّر وزير الدولة بالبرنامج الذي أقره رئيس الجمهورية لإنجاز 6 محطات أخرى لتحلية مياه البحر، بعد دخول الـ5 محطات المنجزة حيز الخدمة.