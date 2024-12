Augmentations des contrats d'assurance automobile.

L'Union algérienne des sociétés d'assurances et de réassurances a annoncé, hier dimanche, dans un communiqué, une augmentation des primes de l'assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile, à partir du 1er janvier 2025.

Selon le communiqué des mêmes services, cette augmentation se fera en deux étapes et elle est estimée comme marginale, étant donné la faible valeur de la responsabilité civile dans le montant de la prime d'assurance.

Le communiqué précise : "Afin d'assurer une couverture optimale et de répondre aux défis financiers liés à l'assurance de la responsabilité civile automobile, les compagnies d'assurances annoncent une augmentation des primes de la responsabilité civile comme suit : 15 % à partir du 1er janvier 2025, et 15 % supplémentaires à partir du 1er juillet 2025."

De son côté, le président de l'Union, Youcef Ben Missia, a expliqué à "APS" que le propriétaire d'un véhicule qui paie habituellement 2200 DZD pour son contrat d'assurance annuel, paiera environ 2530 DZD, après l'augmentation de 15 % de la responsabilité civile.

Cette révision tarifaire s'inscrit dans un "contexte marqué par une augmentation importante des indemnités liées aux accidents de la circulation ces dernières années, ainsi qu'un déficit structurel de l'assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile qui dure depuis plusieurs années".

Le communiqué ajoute que "les indemnités payées dépassent largement les primes collectées, ce qui crée un déséquilibre financier permanent", soulignant que ces augmentations visent à "restaurer cet équilibre et garantir la continuité de la couverture pour tous les assurés".

Le communiqué conclut en indiquant que "les compagnies d'assurances restent engagées à accompagner cette révision en améliorant la qualité du service et en renforçant les efforts pour indemniser les accidents de la circulation".