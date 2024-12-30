وهران: وضع حد لنشاط شبكة تختص في عمليات الإجهاض

تمكنت شرطة وهران، ممثلة في المقاطعة الأولى للشرطة القضائية، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في إنشاء عيادة للإجهاض.

وحسب بيان لذات الهيئة، صدر اليوم الإثنين، أسفرت العملية عن توقيف 7 أشخاص، من بينهم 4 نساء، وحجز معدات ووسائل ولوازم طبية تستخدم في عمليات الإجهاض.

وجاءت عملية التوقيف استغلالا لمعلومات مفادها الترويج لحبوب الإجهاض، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتباشر ذات المصالح تحرياتها التي مكنت من تحديد أفراد الشبكة وهوياتهم ومكان تواجدهم.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، واستصدار إذن بالتفتيش والتوقيف، تم توقيف أفراد الشبكة، وحجز 288 قرصا خاصا بالإجهاض، معدات تستخدم في عمليات الإجهاض، لوازم طبية خاصة بالعمليات الجراحية، مبالغ مالية من محصلات العائدات الإجرامية، قدرها 20 مليون سنتيم، ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهم، وقدموا بموجبه أمام العدالة.



