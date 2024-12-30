آخر الأخبار
إشتراك دخول
مجتمع

وهران: وضع حد لنشاط شبكة تختص في عمليات الإجهاض

30 ديسمبر 2024 ()

38serv

+ -

تمكنت شرطة وهران، ممثلة في المقاطعة الأولى للشرطة القضائية، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في إنشاء عيادة للإجهاض.

وحسب بيان لذات الهيئة، صدر اليوم الإثنين، أسفرت العملية عن توقيف 7 أشخاص، من بينهم 4 نساء، وحجز معدات ووسائل ولوازم طبية تستخدم في عمليات الإجهاض.

وجاءت عملية التوقيف استغلالا لمعلومات مفادها الترويج لحبوب الإجهاض، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتباشر ذات المصالح تحرياتها التي مكنت من تحديد أفراد الشبكة وهوياتهم ومكان تواجدهم.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، واستصدار إذن بالتفتيش والتوقيف، تم توقيف أفراد الشبكة، وحجز 288 قرصا خاصا بالإجهاض، معدات تستخدم في عمليات الإجهاض، لوازم طبية خاصة بالعمليات الجراحية، مبالغ مالية من محصلات العائدات الإجرامية، قدرها 20 مليون سنتيم، ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهم، وقدموا بموجبه أمام العدالة.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    أهم ما جاء في خطاب الرئيس تبون أمام البرلمان

    11427 قراءة
  • 3

    مزايا جديدة للبطاقة الذهبية في 2025

    10713 قراءة
  • 4

    انفجار إطارين لطائرة طيران الطاسيلي خلال هبوطها في مطار قمار بالوادي

    7347 قراءة
  • 5

    الرئيس تبون يعد بزيادة القدرة الشرائية بنسبة 53%

    6655 قراءة