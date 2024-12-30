الجزائر العاصمة: تذكرة موحدة لجميع أنماط وسائل النقل

تتجه وزارة النقل نحو إقرار نظام التذكرة الموحدة للنقل البري متعدد الأنماط، على مستوى ولاية الجزائر.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة النقل، فقد ترأس الوزير، السعيد سعيود، مساء أمس الأحد، بمقر الوزارة، اجتماعا لدراسة النظام الجديد للتذكرة الموحدة (Système Billettique) للنقل البري متعدد الأنماط على مستوى عاصمة البلاد، والذي يشمل مؤسسات الميترو، الترامواي، حافلات إيتوزا، وخطوط النقل عبر الكوابل والسكك الحديدية.

وتأتي هذه الخطوة - يضيف البيان - "استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية، خلال إشرافه على افتتاح معرض الإنتاج الجزائري في طبعته الثانية والثلاثين، بخصوص استحداث النظام الموحد".

وقد حضر الاجتماع المديرون العامون لشركات استغلال ميترو الجزائر، سيترام، مؤسسة النقل بالكوابل، مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها، الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، والسلطة المنظمة للنقل الحضري للجزائر، بالإضافة إلى مسيري شركة ناشئة ناشطة في المجال.

وقد "قدم مدير البحث والتصدير للشركة الناشئة "سمارت تشكيد تكنولوجي"، عرضا حول نظام التذكرة الموحدة متعددة الأنماط (مترو، ترامواي، حافلات إيتوزا، والنقل بالكوابل)، والذي يتم إنجازه عبر ثلاث مراحل"، حسب البيان، مضيفا: "وتتعلق المرحلة الأولى بإدراج التذكرة الموحدة، ثم المرحلة الثانية المتعلقة بمعامل التردد وإعلام الركاب، والثالثة التي تعنى بمعامل التردد الحقيقي وجمع المداخيل".

وفي هذا السياق، "أكد مدير البحث والتصدير للشركة، أن هذا النظام سيسمح للمواطن باقتناء تذكرة موحدة يستعملها لتنقلاته عبر هذه الأنماط بأريحية في ولاية الجزائر".

وبعد النقاش والاستماع لمختلف المتدخلين، عبر السيد الوزير عن شكره لمسيري وأعضاء هذه الشركة الناشئة، مؤكدا دعمه لهم، وداعيا إياهم إلى إنجاز وحدة تصنيع أجهزة هذا النظام بالجزائر، كما أكد على ضرورة الانطلاق في التجسيد الفعلي لهذا النظام في أقرب الآجال، مع برمجة جلسات عمل أخرى لمتابعة مدى تقدم هذه العملية.