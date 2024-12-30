زيتوني: جودة المنتجات خط أحمر

أفاد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم الإثنين، بأنه سيتم تخصيص منصة رقمية لمتابعة توزيع الحليب على المستوى الوطني.

وأكد زيتوني، خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية بشار، أن المنصة الرقمية لمتابعة توزيع الحليب، ستضمن توفر هذه المادة الأساسية في كافة المناطق بشكل مستمر.

وأشار الوزير إلى أن الحليب يشهد وفرة ملحوظة في السوق، مؤكدا أن دائرته الوزارية ملتزمة بمواصلة تحسين آليات التوزيع لضمان استمراريته.

كما شدد الوزير، خلال حديثه، على أنه لن يتسامح مع أي تهاون بخصوص جودة المنتجات، لاسيما في ما تعلّق بنشاط الملبنات، موضحا أن "الجودة خط أحمر، وحماية صحة المستهلك وتعزيز الثقة في المنتج الوطني هي من أولويات القطاع".