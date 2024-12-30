سوناطراك سخرت 288 طائرة لجلب معدات محطات التحلية

نوّه وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، خلال زيارة ميدانية قادته، اليوم الإثنين، إلى محطة تحلية مياه البحر بمنطقة الرأس الأبيض، رفقة وزير الري، طه دربال، بالمجهودات الكبيرة التي بذلها مجمع سوناطراك لإنجاز مشاريع محطات التحلية الخمس الجاري تجسيدها في مختلف أنحاء الجمهورية.

فقد كشف الوزير عن تسخير المجمع لمجموع 288 طائرة من أجل جلب المعدات والعتاد الذي تحتاجه هذه المرافق الاستراتيجية، وذلك من بلدان متعددة عبر العالم.

وفي هذا السياق، أوضح عرقاب قائلا: "لا أظن أن هناك مجمعا في العالم بإمكانه القيام بما قام به مجمع سوناطراك في هذا المجال، وفي هذا التوقيت الزمني القياسي"، مضيفا أن "المحطات الخمس، موضوع التجسيد، تعرف نفس الوتيرة وتشهد نفس التقدم بعد تدارك التأخير من قبل القائمين على مشروع محطة بجاية، وستكون مفخرة حقيقية لكل الجزائريين، خاصة في ظل الشح الكبير في مياه الأمطار المسجل منذ ست سنوات مضت".