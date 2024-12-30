نحو إصدار مذكّرة اعتقال ضد رئيس كوريا الجنوبية

قال فريق التحقيق المشترك في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، إنه يسعى إلى إصدار مذكّرة اعتقال بحق الرئيس يون سيوك يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن فريق المحققين، أن الأخير طلب إصدار مذكّرة الاعتقال بتهم التمرد وإساءة استخدام السلطة، بعد أن تجاهل يون ثلاثة استدعاءات للمثول للاستجواب.

وقُدِّم الطلب إلى محكمة منطقة سيول الغربية في وقت متأخّر من مساء الأحد، وفقا للفريق الذي يضم محققين من مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين والشرطة ووحدة التحقيق التابعة لوزارة الدفاع.

ويقول المحققون إن يون قاد التمرّد وأساء استخدام سلطته، عندما أعلن الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، وإنه أمر القوات بالتوجه إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرّعين من التصويت على رفض المرسوم، فيما ينفي الرئيس هذه الاتهامات، وقال إنه أعلن فرض الأحكام العرفية لتحذير حزب المعارضة مما وصفه بإساءة استخدام السلطة التشريعية.

وتعهّد يون غاب غون، أحد الممثلين القانونيين للرئيس "يون"، باتخاذ "خطوات رسمية"، ردّا على ذلك، وقال لوكالة "يونهاب": "هذا طلب من وكالة لا تملك سلطة التحقيق في اتهامات التمرّد"، في إشارة إلى مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين.





