Perturbations dans le programme des vols d'Air Algérie

La compagnie aérienne Air Algérie a annoncé, dans un communiqué dimanche soir, le retard de plusieurs vols reliant l'aéroport de Constantine à Lyon, en raison des conditions météorologiques perturbées.

Air Algérie a présenté ses excuses pour "les retards causés par la formation de couches de brouillard dense dans les villes de Constantine et Lyon".

La compagnie a également indiqué, selon le communiqué, que "les retards de certains vols reliant Constantine à Lyon pourraient se poursuivre ce lundi". Elle a invité ses clients à "obtenir plus d'informations en contactant le centre de services clients au numéro 3302 pour les appels locaux, ou le numéro 021986363 pour les appels internationaux, ou en visitant l'agence commerciale la plus proche".