تذبذب في توزيع المياه بولايتين

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال"، عن برمجة أشغال صيانة على مستوى محطة تحلية مياه البحر بفوكة، بداية من اليوم الإثنين، إلى غاية الأربعاء، مما يتسبب في تذبذب في برنامج التوزيع على مستوى عدة بلديات بغرب الجزائر العاصمة وشرق ولاية تيبازة.

وجاء في بيان للشركة، "تعلم شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال" زبائنها عن برمجة شركة "مياه تيبازة" أشغالا على مستوى محطة تحلية مياه البحر بفوكة يوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 إلى غاية يوم الأربعاء 1 جانفي 2025، ما سيتسبب في انخفاض الإنتاج".

وأضاف بيان الشركة، "خلال هذه الأشغال ستسجل تذبذبات لبرنامج التوزيع على مستوى ولاية الجزائر، تمس المدينة الجديدة سيدي عبد الله، زرالدة، سطاولي، المعالمة، عين بنيان والحمامات".

وعلى مستوى ولاية تيبازة، يمس التذبذب في التوزيع بلديات القليعة، الدواودة، فوكة، الحطاطبة، الشعيبة، بواسماعيل، عين تاڤورايت، بوهارون، خميستي وسيدي راشد.

وأوضحت الشركة لزبائنها القاطنين بالبلديات المعنية، أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستتم تدريجيا، بعد انتهاء الأشغال وامتلاء الخزانات الرئيسية.