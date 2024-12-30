نماذج جديدة لـ"جيتور" تدخل السوق

أعلنت شركة "ريفولفا جيتور الجزائر" عن توسع مجموعة مركباتها المسوقة في الجزائر، بإضافة نموذجين جديدين، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بنموذج X70 F الذي سيخلف النموذجX70 .

وذكرت "ريفولفا جيتور الجزائر"، في بيان اطلعت "الخبر" على نسخة منه، أنّ الإعلان عن أسعار تشكيلتها من السيارات سيتم في وقت لاحق.

وكانت قد أعلنت علامة "جيتور"، شهر ماي الماضي، رسميا دخولها إلى السوق الجزائرية لتنافس بتشكيلة متنوعة من السيارات. وخلال احتفالية إطلاق العلامة، قال الرئيس التنفيذي لشركة "ريفولفا الجزائر" الممثل لـ"جيتور"، أنيس بن حمادي، إنّ هذه الخطوة أساسية للتواجد في السوق الجزائرية. وكشف المتحدث عن الانطلاق في تصنيع سيارات هذه العلامة الصينية، في مصنع على مستوى ولاية برج بوعريريج، وخروج أول سيارة في شهر ديسمبر 2025.

من جهته، قال مدير العمليات التجارية لـ"جيتور الجزائر"، عبد الحق لسبط، إن الشركة تعتمد على شبكة توزيع عبر أربعة وكلاء، وهو العدد الذي سيرتفع تدريجيا ليصل إلى 28 وكيلا، لضمان خدمات البيع والصيانة والتناغم مع دفاتر الشروط المنظمة للنشاط.