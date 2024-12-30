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الأربعاء المقبل عطلة مدفوعة الأجر

30 ديسمبر 2024 ()
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أفادت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أن يوم الأربعاء المقبل المصادف لحلول السنة الميلادية الجديدة 2025، سيكون عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية.

وحسب ما أفاد به بيان للمديرية، اليوم الاثنين، فإنه "بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963 المتضمن قائمة الأعياد الرسمية المعدل والمتمم، فإن يوم الأربعاء 1 يناير 2025 يعتبر عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة".

وفي هذا الإطار - يضيف البيان - "يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب".

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