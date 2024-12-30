فتح التسجيلات لاقتناء سكنات في هذه الصيغة بالعاصمة

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، اليوم الإثنين، عن فتح موقعها الإلكتروني للراغبين في التسجيل لاقتناء سكنات برنامج الترقوي الحرّ بالجزائر العاصمة، ابتداء من اليوم الإثنين، على الساعة الثانية زوالا.

وجاء في بيان المؤسسة: ''تعلم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كافة المواطنين، عبر التراب الوطني أو خارج الوطن، الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات برنامج ترقوي حر، بأنه سيتم فتح الموقع الإلكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية للتسجيل في ولاية الجزائر العاصمة".

ووفقا للمصدر ذاته، فإن "التسجيل يكون عبر الموقع الرسمي للمؤسسة:https://www.enpi.dz ، ابتداء من اليوم الإثنين 30 ديسمبر على الساعة 14سا".

ويتمثل البرنامج السكني المعني بعملية الترشح والتسجيل، في موقع 50 مسكن ترقوي حر "سيدي بن نور" الواقع ببلدية معالمة، غربي الولاية، والذي يحتوي على شقق من نوع ثلاث غرف، أربع غرف، خمس غرف، وشقق مزدوجة ذات ست غرف.

وحسب المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، فإن مساحة الشقة ذات ثلاث غرف تتراوح من 92,70 مترا مربعا إلى 116,73مترا مربعا، فيما يتراوح سعرها من 11.114.370 دج إلى 13.995.927 دج.

أما شقة ذات أربع غرف، فتتراوح مساحتها من 119,16 مترا مربعا إلى 125,78مترا مربعا، فيما يبدأ سعرها من 14.287.284 دج ويصل إلى 15.081.022 دج.

وبالنسبة للشقة ذات خمس غرف، فتتراوح مساحتها من 129,76 مترا مربعا إلى 140,50 مترا مربعا، بينما يتراوح سعرها من 15.558.224 دج إلى 16.845.950 دج.

وتتراوح مساحة شقة مزدوجة ذات ست غرف من 159,03 مترا مربعا إلى 215,50مترا مربعا، في حين يبدأ سعرها من 19.067.697 دج إلى 25.838.450 دج، حسب بيان المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.