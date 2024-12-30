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مجتمع

جيجل: إحباط عمليتي استيراد غير مشروع لكمية كبيرة من الشماريخ

30 ديسمبر 2024 ()

38serv

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تمكن أعوان مصالح الجمارك الجزائرية، عبر إقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بسطيف، إثر تنفيذ عمليتين متفرقتين بميناء جيجل، من إحباط محاولة استيراد غير مشروعة لـ150912 وحدة من الشماريخ، وفق ما ورد في بيان صادر اليوم الإثنين عن ذات الهيئة النظامية.

وقد تم تنفيذ العمليتين من قبل أعوان الفرق الجمركية العملياتية التابعة لمصالح كل من مفتشية الأقسام للجمارك وقطاع النشاط للرقابة اللاحقة بجيجل، حسب ذات المصدر، الذي أوضح أن تفتيشا دقيقا لحاويتين مكن من ضبط كمية الشماريخ التي كانت مموهة بإحكام بواسطة بضاعة أخرى مصرح بها، تمثلت في 108550 وحدة من أجزاء مصابيح الإنارة.

وتكرس هاتان العمليتان الجهود الميدانية التي يبذلها أعوان الجمارك الجزائرية في إطار حماية الاقتصاد الوطني والصحة العمومية، والمساهمة الفعالة في حفظ الأمن والنظام العموميين، لاسيما من خلال تكثيف ومضاعفة الجهود الميدانية، عشية الاحتفال برأس السنة الميلادية، التي تشهد تنامي ظاهرة التجارة غير المشروعة بهذه المنتجات الخطيرة التي تهدد سلامة المواطن وممتلكاته، حسبما خلص إليه البيان.

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