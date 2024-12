Ouverture des inscriptions pour l'acquisition de logements dans ce programme à Alger

L’Entreprise Nationale de Promotion Immobilière (ENPI) a annoncé, ce lundi, l’ouverture de son site internet pour les personnes intéressées par l’acquisition de logements dans le cadre du programme de promotion immobilière libre à Alger, à partir de ce lundi, à 14 heures.

Dans un communiqué, l'ENPI informe tous les citoyens, résidents en Algérie ou à l'étranger, souhaitant postuler pour l'achat de logements dans le cadre du programme de promotion immobilière libre, que le site internet de l'ENPI sera ouvert pour les inscriptions dans la wilaya d'Alger.

Selon la même source, l'inscription se fait via le site officiel de l'ENPI : https://www.enpi.dz, à partir de ce lundi 30 décembre à 14 heures.

Le programme immobilier concerné par l’opération de candidature et d’inscription porte sur 50 logements dans le site "Sidi Bennour", situé dans la commune de Mahelma, à l’ouest de la wilaya. Il comprend des appartements de type trois pièces, quatre pièces, cinq pièces et des appartements doubles de six pièces.

Selon l'ENPI, la superficie des appartements de trois pièces varie de 92,70 m² à 116,73 m², avec un prix variant de 11.114.370 DZD à 13.995.927 DZD.

Quant aux appartements de quatre pièces, leur superficie varie de 119,16 m² à 125,78 m², avec un prix allant de 14.287.284 DZD à 15.081.022 DZD.

Les appartements de cinq pièces ont une superficie allant de 129,76 m² à 140,50 m², avec un prix variant de 15.558.224 DZD à 16.845.950 DZD.

Enfin, pour les appartements doubles de six pièces, leur superficie varie de 159,03 m² à 215,50 m², avec un prix allant de 19.067.697 DZD à 25.838.450 DZD, selon le communiqué de l'ENPI.