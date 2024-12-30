الحماية المدنية تدعو إلى الحيطة والحذر

دعت مصالح الحماية المدنية المواطنين إلى التحلي بالحيطة والحذر لتفادي مختلف الحوادث لاسيما حوادث المرور والحوادث المنزلية تزامنا مع حلول السنة الجديدة 2025، حسبما أفاد به اليوم الإثنين بيان لذات المصالح.

وأوضح البيان ذاته أن "مثل هذه الحوادث تنجر عنها أضرار مادية وبشرية جسيمة"، داعيا المواطنين إلى "التقيد بالنصائح والإرشادات الأمنية للتقليل أو الحد من وطأتها".

وبالمناسبة، أكد البيان على ضرورة التأكد من وضعية السيارة عند الانطلاق مع أخذ اللوازم الضرورية للنجدة، وكذا الاستعلام عن حالة الطرقات لتفادي حوادث المرور وكذا تجنب ازدحام الطرقات.

كما أبرزت المديرية ضرورة احترام قانون المرور وتجنب المناورات والتجاوزات الخطيرة وكذا الإفراط في السرعة.

وبالنسبة لمستعملي الطريق، دعت ذات المصالح إلى تجنب السياقة في حالة النعاس والإرهاق خاصة في ساعات الليل المتأخرة.

وفيما يتعلق بالحوادث المنزلية، جددت التذكير بضرورة التفكير في تهوية المنزل، من أجل تجنب حالات الاختناقات، مع الدعوة إلى مراقبة كل الأجهزة التي قد ينجم عنها وقوع حوادث، مثل الأجهزة الإلكترونية وأجهزة التدفئة.

وفي حالة حدوث أي طارئ، دعت الحماية المدنية إلى الاتصال بها على الرقم الأخضر 1021 أو رقم النجدة 14 مع تحديد طبيعة الخطر والعنوان وفقا للبيان ذاته.