سوريا .. جدل بشأن منح رتب عسكرية لأجانب

أحدثت قائمة الأسماء التي تضمنتها ترفيعات الضباط في سوريا جدولا في وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد بسبب بعض الأسماء التي تضمنتها القائمة.

وأصدر قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع، المعروف بـ"أبو محمد الجولاني" قرارا يقضي بمنح رتب عسكرية لشخصيات ضمن الجيش السوري الجديد ابتداء من رتبة عقيد حتى رتبة لواء.

وحسب وكالة "سبوتنيك"، تضمنت القائمة أسماء شخصيات أجنبية معروفة بعملها مع المعارضة السورية المسلحة بينهم: العميد عبد الرحمن حسين الخطيب أردني الجنسية حيث دخل سوريا بداية عام 2014 وهو خريج كلية الطب في الجامعة الأردنية ويعرف بولائه الشديد "للجولاني" وتدرج بعدة مناصب داخل تنظيم "هيئة تحرير الشام"، العميد عبد العزيز داوود خدابردي المعلومات المتوفرة تقول أنه أجنبي الجنسية ودخل الأرضي السورية عام 2015 وقاتل ضمن صفوف "الحزب الإسلامي التركستاني" الموالي لـ"هيئة تحرير الشام"، العميد عمر محمد جفتشي الملقب باسم مختار التركي يحمل الجنسية التركية ويعتبر من المؤسسين لـ"هيئة تحرير الشام"، العقيد عبدل صمريز بشاري الملقب بـ"أبو قتادة الألباني"، ويحمل الجنسية الألبانية ويعمل قيادي ضمن الجناح العسكري لـ"هيئة تحرير الشام" منذ 8 سنوات، العقيد مولان ترسون عبد الصمد يحمل الجنسية الطاجكستانية ويعد من أبرز القياديين الأجانب لدى "هيئة تحرير الشام"، العقيد علاء محمد عبد الباقي مصري الجنسية داخل الأراضي السورية منذ ما يقارب الـ 10 سنوات ويعمل قيادي لدى "هيئة تحرير الشام".

بالإضافة إلى وجود أسماء أخرى لا توجد معلومات دقيقة عن جنسياتهم الأجنبية، الأمر الذي أحدث المزيد من الجدل.

وشمل قرار الشرع ترفيع وزير الدفاع الجديد مرهف أبو قصرة، ورئيس هيئة الأركان الجديد علي نور الدين النعسان إلى رتبة لواء، وترفيع 5 ضباط إلى رتبة عميد، و42 ضابطا إلى رتبة عقيد.

وبحسب الشرع فإن قرار الترفيعات جاءت "استنادا للمصالح الوطنية العليا ومقتضيات العمل العسكري".

وأبدى بعض المعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي مساندتهم للخطوة التي أقدم عليها أحمد الشرع بسبب مساهمة هؤلاء المقاتلين الأجانب في إسقاط النظام السابق، في حين تسائل آخرون عن غياب العدد الكبير من الضباط المنشقين عن الجيش السوري منذ بداية الثورة الذين يتمتعون بخبرات كبيرة تمتد لأكثر من 30 عاما، لكن لم يتم الاستفادة منهم حتى الآن.