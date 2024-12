Syrie : Polémique autour de l’attribution de grades militaires à des étrangers

La liste des noms inclus dans les promotions des officiers en Syrie a suscité un débat sur les réseaux sociaux dans le pays en raison de certains noms qu’elle contenait.

Le commandant de la Direction des opérations militaires en Syrie, Ahmad Al-Char’, connu sous le nom d'« Abou Mohammad Al-Joulani », a publié une décision accordant des grades militaires à des personnalités de la nouvelle armée syrienne, allant du grade de colonel à celui de général.

Selon l'agence Sputnik, la liste comprenait des noms de personnalités étrangères connues pour leur engagement aux côtés de l'opposition armée syrienne, parmi lesquelles, le général Abd al-Rahman Hussein al-Khatib, de nationalité jordanienne, entré en Syrie début 2014. Diplômé de la faculté de médecine de l'Université de Jordanie, il est connu pour sa loyauté envers Al-Joulani et a occupé plusieurs postes au sein de l'organisation « Hayat Tahrir al-Cham », le général Abd al-Aziz Dawood Khodabardi, de nationalité étrangère, entré en Syrie en 2015, a combattu dans les rangs du « Parti islamique turkestanais » affilié à « Hayat Tahrir al-Cham », le général Omar Muhammad Juftchi, surnommé « Mukhtar Al-Torki», de nationalité turque, considéré comme l’un des fondateurs de « Hayat Tahrir al-Cham », le colonel Abd al-Samriz Bashari, surnommé « Abou Qatada Al-Albani», de nationalité albanaise, dirigeant militaire au sein de « Hayat Tahrir al-Cham » depuis 8 ans, le colonel Mulan Tursun Abd al-Samad, de nationalité tadjike, l’un des principaux commandants étrangers de « Hayat Tahrir al-Cham», le colonel Alaa Muhammad Abd al-Baqi, de nationalité égyptienne, présent en Syrie depuis environ 10 ans et commandant au sein de « Hayat Tahrir al-Cham ».

La liste comprend également d'autres noms pour lesquels aucune information précise sur leur nationalité étrangère n’est disponible, ce qui a alimenté davantage la controverse.

La décision d’Al-Charaa a également inclus la promotion du nouveau ministre de la Défense, Marhaf Abou Qasra, et du nouveau chef d’état-major, Ali Nour al-Din al-Nassan, au grade de général. En outre, 5 officiers ont été promus au grade de général de brigade et 42 autres au grade de colonel.

Selon Al-Chara, ces promotions ont été décidées en fonction des « intérêts nationaux supérieurs et des exigences du travail militaire ».

Sur les réseaux sociaux, certains ont soutenu cette initiative, soulignant la contribution de ces combattants étrangers à la chute du régime précédent. D'autres, cependant, ont critiqué l'absence d’un grand nombre d'officiers dissidents de l'armée syrienne, qui possèdent une expérience dépassant les 30 ans mais n'ont pas été intégrés dans ces promotions jusqu'à présent.