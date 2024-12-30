أولويات الجزائر خلال رئاسة مجلس الأمن

كشف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الإثنين، عن أولويات الجزائر خلال العام الثاني من عهدتها في مجلس الأمن، وهو العام الذي ستباشره بتولي الرئاسة بعد يوم الغد.

وفي تصريح له في مستهل ندوة صحفية حول حصيلة نشاطات الدبلوماسية الجزائرية في عام 2024، قال عطاف إن "الجزائر ستعمل بعنوان هذه الرئاسة، من أجل تسليط الضوء على أبرز القضايا التي تشغل العالم العربي والقارة الإفريقية".

ففيما يخص العالم العربي، أكد عطاف أن تركيز الجزائر "سيستمر حول القضية الفلسطينية، حيث ستنظم الجزائر اجتماعا وزاريا لمجلس الأمن بهدف مناقشة آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بصفة خاصة وفي منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة".

أما فيما يخص القارة الإفريقية، فالتركيز سيكون حول "موضوع مكافحة الإرهاب في إفريقيا، وذلك عبر تنظيم اجتماع وزاري لمجلس الأمن للتداول حول امتداد آفة الإرهاب وانتشارها في ربوع قارتنا، خاصة وأن هذه الآفة أصبحت تمثل في أيامنا هذه التهديد الأبرز والأكبر لأمن واستقرار الدول الإفريقية"، يضيف عطاف.