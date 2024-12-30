إنقاذ أربعة شبان في تيكجدة

تمكنت مساء اليوم إسعافات المركز المتخصص بتيكجدة وبعد ساعات من العمل من إنقاذ 4 شبان كانوا محصورين وسط الثلوج والضباب بجبل عكوكر من بينهم واحد له إصابة على مستوى الرجل.

وحسب بيان خلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة فقد "تدخلت الوحدات المتخصصة على الساعة 11 صباحا من أجل الوصول إلى مكان وجود الضحية وهو شاب يبلغ من العمر 23 سنة، له إصابة في الرجل وانخفاض في درجة الحرارة، وبرفقته 03 شبان تتراوح أعمارهم بين 19 و24 سنة غير مصابين".

وأضاف ذات البيان أن الوصول إلى الشباب العالقين استغرق ساعتين من المشي على الأقدام.

وكشف البيان أنه وفي حدود الساعة السادسة مساء تم الانتهاء من العملية وتحويل الضحية المصاب إلى عيادة متعددة الخدمات بحيزر.