Quatre personnes secourues à Tikjda

Les secours du centre spécialisé de Tikdja ont réussi, ce soir, à sauver quatre jeunes qui étaient piégés dans la neige et le brouillard sur le mont Akkouker, après plusieurs heures de travail. L'un d'eux avait une blessure à la jambe.

Selon un communiqué de la cellule de communication et de presse de la Direction de la protection civile de la wilaya de Bouira, "les unités spécialisées sont intervenues à 11 heures du matin pour atteindre le lieu où se trouvait la victime, un jeune homme de 23 ans, blessé à la jambe et souffrant d'une baisse de température, accompagné de trois jeunes âgés de 19 à 24 ans, indemnes."

Le même communiqué a précisé qu'il a fallu deux heures de marche à pied pour atteindre les jeunes bloqués.

Il a été révélé dans le communiqué qu'à 18 heures, l'opération a été achevée et la victime blessée a été transférée à la polyclinique de Haïzer.