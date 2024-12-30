لقاء مغاربي ثلاثي بداية العام الجديد

كشف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الإثنين، التحضير لعقد قمة ثالثة بين قادة الجزائر، تونس وليبيا بطرابلس في بداية العام الجديد.

وقال عطاف في ندوة صحفية، بالجزائر العاصمة، أن مقترح الجزائر بتأسيس آلية ثلاثية للتشاور والتعاون نال موافقة كل من تونس وليبيا وتمخض عنها مشاريع فعلية للتكفل بإشكاليات التي تعني هذه الدول.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد كشف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، شهر أكتوبر الماضي، عن مكان عقد اللقاء الثلاثي المقبل، حيث اختيرت ليبيا لاحتضانه دون تحديد الموعد آنذاك.

وكان قادة الدول الثلاثة قد اتفقوا على عقد "لقاء مغاربي ثلاثي" كل ثلاثة أشهر، خلال أول قمة عقدت بالجزائر على هامش أعمال منتدى الدول المصدرة للغاز، شهر فيفري الماضي.

واحتضنت تونس، شهر أفريل 2024، ثاني قمة ثلاثية بحضور رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ونظيره التونسي، قيس سعيد، إضافة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي. انتهت ببيان ختامي حمل في طياته مجموعة من القرارات والتوجيهات الرامية إلى تعزيز التعاون المشترك لصالح شعوب الدول الثلاثة وللمنطقة بشكل عام.