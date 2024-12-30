أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، اليوم الإثنين، عن حيثيات قضية توقيف مجموعة إرهابية خطيرة، منهم اثنان من جنسية أجنبية، مع حجز كمية ضخمة من المهلوسات والعتاد الحربي.

وحسب بيان لذات الهيئة القضائية فقد "عالجت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، قسم مكافحة الإرهاب والجريمة الـمنظمة ، وعلى إثر إخطار وارد من نيابة الجمهورية لدى محكمة إليزي، قضية تتعلق بتوقيف مجموعة إرهابية تتكون من ستة أشخاص بمنطقة تكات التابعة لبلدية إليزي، منهم إثنان من جنسية أجنبية، مع حجز كمية من المؤثرات العقلية من نوع بريقابلين، تفوق مليونين وأربعمائة ألف كبسولة، وأسلحة وذخيرة حربية وتجهيزات حساسة تتمثل في ثلاث بنادق رشاشة من نوع FMPK، رشاشين من نوع كلاشنيكوف، ذخيرة حربية، أربعة أجهزة اتصال لاسلكي منهم ثلاثة من نوع ثريا، بالإضافة إلى حجز مركبتين رباعيتي الدفع."

وأسفر التحقيق الابتدائي المنجز من قبل المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورقلة، عن "توقيف الستة أشخاص المشتبه فيهم، وتقديمهم أمام نيابة الجمهورية، قسم مكافحة الإرهاب والجريمة الـمنظمة بمحكمة سيدي أمحمد، يوم 30 ديسمبر 2024".

وأضاف البيان أنه تم "فتح تحقيق قضائي ضد المتهمين من أجل جنايات الانخراط والمشاركة في الجمعيات والجماعات والمنظمات التي يكون غرضها أو أنشطتها إرهابية وتخريبية تقع تحت طائلة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، محاولة الاغتيال، تهريب الأسلحة على درجة من الخطورة المهددة للأمن الوطني، حمل ونقل عتاد حربي وأسلحة وذخيرة من الصنف الأول، استيراد واستخدام تجهيزات حساسة لارتكاب جرائم أخرى ولتسهيل ارتكابها، استيراد المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، الحيازة والشراء قصد البيع وتخزين وتوزيع ونقل المؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة، وتبييض الأموال على سبيل الاعتياد في إطار جماعة إجرامية منظمة".

وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أوامر بإيداع المتهمين الستة المتابعين، رهن الحبس المؤقت، يختم البيان.