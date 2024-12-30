نحو اعتماد التذكرة الموحدة للنقل البري

ترأس وزير النقل، السعيد سعيود، مساء الإثنين، بمقر الوزارة، اجتماعا. وحسب بيان للوزارة، جاء هذا "تكملة للقاءات الخاصة بنظام الاعتماد على التذكرة الموحدة للنقل البري المتعدد الأنماط على مستوى ولاية الجزائر". وحسب نفس البيان "أسدى الوزير، تعليماته المتعلقة بالتحقق من التكنولوجيا المعتمدة من قبل الشركة الناشئة ومدى تماشيها وفق التطورات الحديثة"، إلى جانب "الاختيار الأمثل لمزود خدمة استضافة الأنظمة والتطبيقات في السحابة الوطنية لضمان تلبية للاحتياجات التقنية والأمنية". ومن بين النقاط "تشكيل فوج عمل لإعداد دفتر الشروط الخاص بهذا النظام والشروع في إعلان عن مناقصته".