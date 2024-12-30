جمعية استثنائية للفاف في هذا الموعد

يعقد الاتحاد الجزائري لكرة القدم جمعية عامة استثنائية يوم 12 جانفي 2025 للمصادقة على القانون الأساسي الجديد.

وتم تحديد موعد الجمعية العامة الاستثنائية خلال اجتماع للمكتب الفدرالي اليوم بتقنية التواصل عن بعد، حيث سيتم استدعاء أعضاء الجمعية العامة يوم 12 جانفي 2025 في دورة استثنائية، وفي جدول الأعمال نقطة واحدة، تتعلق بالمصادقة على القانون الأساسي الذي تم تكييفه مع قوانين الفيفا.

وبعدما كان الحديث عن تكييف القانون الأساسي للفاف شكل مادة دسمة للنقاش وشهد محاولة ضغط الرئيس الأسبق للفاف، خير الدين زطشي وأمينه العام محمد ساعد، على الوزير الأسبق للشباب والرياضة، سيد علي خالدي، لتمريره بالقوة، بدعوى أن الفيفا ستعاقب الجزائر في حال رفضه، إلا أن الوزير خالدي، وقتها، ظل صامدا، ورفض الرضوخ للضغوطات، من قناعة راسخة أن عديد من مواد القانون الأساسي المقترح تتعارض مع قوانين الجمهورية.

كما أن موقف الوزارة وقتها لم يتأثر بمزاعم الاتحادية السابقة التي تدارت وراء تهديدات واهية للفيفا، بدليل أن القانون الأساسي السابق الذي حاولت الفاف وقتها فرضه لم يمر، ولم تتعرض الجزائر إلى أية عقوبة.

وقد تم إعادة مراجعة مقترح زطشي عدة مرات بعد رحيله، وحرص وليد صادي، رئيس الفاف، قبل تبوئه لمنصب وزير الرياضة، عرض مقترحات التعديل على الوزارة وتم إرساله إلى الفيفا، حتى أن مسؤولين من الهيئة الكروية الدولية رافقوا الفاف في صياغة مشروع القانون الأساسي، وحرصوا على جعل بنوده تتوافق مع قوانين الفيفا ومع قوانين الدولة الجزائرية أيضا.

كما حدد المكتب الفدرالي، خلال الاجتماع ذاته، تاريخ 1 فيفري 2025 لعقد الجمعية العامة العادية، على أن يتم، لاحقا، تحديد موعد لعقد الجمعية العامة الانتخابية، والتي يمكن إجراؤها بداية شهر مارس المقبل.