لماذا يعاني بعض الأطفال من صعوبة في مادة الرياضيات

يعاني العديد من الأطفال من صعوبة في مادة الرياضيات، ولكن عندما تصبح هذه الصعوبات مستمرة وشديدة، فقد تكون مؤشرًا على اضطراب تعلّمي يُعرف باسم "عسر الحساب" (Dyscalculia).



ما عسر الحساب؟



عسر الحساب هو اضطراب تعلّمي محدد يؤثر في قدرة الطفل على فهم الأرقام وإجراء العمليات الحسابية. يصعب على الأطفال المصابين به إدراك المفاهيم العددية وربط الرموز الرياضية بالكلمات المقابلة لها.



وقد يمتد تأثيره إلى الحياة اليومية، متسببًا في صعوبات في المهارات التي تعتمد على الحساب، مثل إدارة الأموال أو تقدير الوقت والمسافات.



مدى انتشار عسر الحساب



تشير التقديرات إلى أن ما بين 5% و7% من الأطفال في المرحلة الابتدائية يعانون من هذا الاضطراب، وهو ما يجعله مشكلة شائعة إلى حد ما. وتشير الأبحاث إلى أن عسر الحساب يصيب الذكور والإناث بالتساوي.



وهناك العديد من العوامل الأخرى التي قد تؤدي إلى صعوبة في الرياضيات، مثل اضطراب عسر القراءة (Dyslexia)، أو مشاكل المعالجة البصرية أو السمعية، أو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD).



كما قد يعاني الأطفال المصابون بعسر الحساب من اضطرابات تعلّمية أخرى، وهو ما يزيد من التحديات التي يواجهونها.



أعراض عسر الحساب

يمكن أن تظهر أعراض عسر الحساب في مراحل مبكرة من الطفولة. وتشمل العلامات التي قد يلاحظها الوالدان والمعلمون ما يلي:



صعوبة في التعرف على الأرقام أو تعلم العدّ.

صعوبة في الربط بين الأرقام المكتوبة (مثل "5") وكلماتها (مثل "خمسة").

فقدان القدرة على تتبع العدّ أو ترتيب الأشياء بشكل منطقي.

الاعتماد على الأدوات البصرية مثل الأصابع للمساعدة في العدّ.



مع تقدم الطفل في المدرسة، قد تزداد الصعوبات، وتشمل:



مشاكل في تعلم العمليات الحسابية الأساسية مثل الجمع والطرح والجداول الزمنية.

صعوبة في حل المسائل الرياضية النصية أو العمليات الحسابية غير العددية.

عدم القدرة على مواكبة زملائه في مستوى الرياضيات.

صعوبة في فهم الرسوم البيانية والجداول.



التأثير خارج الصف الدراسي



وفق معهد تشايلد مايند، فقد يمتد تأثير عسر الحساب إلى الحياة اليومية، حيث يعاني الأطفال المصابون به من:



صعوبة في تذكر أرقام مهمة مثل الرموز البريدية أو أرقام الهواتف.



مشاكل في التعامل مع المال، مثل عدّ النقود أو حساب البقشيش.



صعوبة في تقدير الوقت أو المسافات.



فقدان الاتجاهات وصعوبة التفريق بين اليمين واليسار.



الإحباط من الألعاب التي تعتمد على الأرقام أو تسجيل النقاط.



كيف يتم التشخيص؟



لا يوجد اختبار واحد محدد لتشخيص عسر الحساب. ومع ذلك، يمكن اتخاذ الخطوات التالية للحصول على الدعم اللازم:



الفحص الطبي: التحقق من وجود أي مشكلات صحية مثل ضعف السمع أو البصر.



مراجعة أداء الطفل: التعاون مع معلم الرياضيات لمعرفة التحديات الخاصة التي يواجهها الطفل.



تقييم شامل: اللجوء إلى متخصص تعليمي لإجراء تقييم كامل لقدرات الطفل وتقديم خطة دعم مخصصة.



رسالة إلى الآباء والمعلمين



إذا لاحظتم فجوة كبيرة بين أداء الطفل في الرياضيات مقارنة ببقية المواد، فقد يكون ذلك مؤشرًا على وجود عسر الحساب. ورغم أنه يعد اضطرابا مزمنا، فإن هناك طرقا لتحسين قدرات الطفل في الرياضيات، وهي:



التدخل المبكر هو المفتاح لضمان حصول الطفل على الدعم الذي يحتاجه.

والتفاهم والصبر، إلى جانب التعاون مع المختصين، يمكن أن يُحدث فرقا كبيرا في حياة الطفل التعليمية والشخصية.

التأثير خارج الصف الدراسي

وفق معهد تشايلد مايند، فقد يمتد تأثير عسر الحساب إلى الحياة اليومية، حيث يعاني الأطفال المصابون به من:

صعوبة في تذكر أرقام مهمة مثل الرموز البريدية أو أرقام الهواتف.

مشاكل في التعامل مع المال، مثل عدّ النقود أو حساب البقشيش.

صعوبة في تقدير الوقت أو المسافات.

فقدان الاتجاهات وصعوبة التفريق بين اليمين واليسار.

الإحباط من الألعاب التي تعتمد على الأرقام أو تسجيل النقاط.

كيف يتم التشخيص؟

لا يوجد اختبار واحد محدد لتشخيص عسر الحساب. ومع ذلك، يمكن اتخاذ الخطوات التالية للحصول على الدعم اللازم:

الفحص الطبي: التحقق من وجود أي مشكلات صحية مثل ضعف السمع أو البصر.

مراجعة أداء الطفل: التعاون مع معلم الرياضيات لمعرفة التحديات الخاصة التي يواجهها الطفل.

تقييم شامل: اللجوء إلى متخصص تعليمي لإجراء تقييم كامل لقدرات الطفل وتقديم خطة دعم مخصصة.

رسالة إلى الآباء والمعلمين

إذا لاحظتم فجوة كبيرة بين أداء الطفل في الرياضيات مقارنة ببقية المواد، فقد يكون ذلك مؤشرًا على وجود عسر الحساب. ورغم أنه يعد اضطرابا مزمنا، فإن هناك طرقا لتحسين قدرات الطفل في الرياضيات، وهي: