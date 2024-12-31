أمطار وثلوج وبرودة شديدة على هذه المناطق

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار وثلوج على عدد من ولايات الوطن، اليوم الثلاثاء، مع التحذير من موجة برد شديد تجتاح 9 ولايات.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، فستعرف منطقة الهضاب العليا الغربية والوسطى والشرقية تساقطا للثلوج بداية من ظهيرة اليوم، وكذلك بمنطقة الأوراس، والمرتفعات التي يزيد علوها عن 1400 إلى 1500 متر.

كما ستشهد كل من ولايات الجلفة، الأغواط، البيض، النعامة، وتيارت تساقط للثلوج هي الأخرى، وذلك بداية من الثالثة بعد زوال اليوم، وإلى غاية صبيحة يوم غد الأربعاء

كما حذرت ذات المصالح، من تسجيل درجات حرارة منخفضة وبرودة شديدة على كل من ولايات، تبسة، خنشلة، باتنة، المسيلة، الجلفة، الأغواط، البيض، النعامة، وتيارت.

كما ستشهد المناطق الشمالية والداخلية للوطن، تلبد السماء مع بداية الظهيرة، مع تساقط بعض الأمطار المحلية، فيما تسجل كل من ولايات الجلفة، الأغواط، أولاد جلال والمسيلة تساقطا للأمطار هي الأخرى.

أما بالجنوب الجزائري، ستكون الأجواء من مغشاة إلى غائمة محليا على منطقة بشار، شمال الصحراء، وشمال منطقة الواحات، مع تساقط أمطار محلية، فيما تبقى الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على باقي المناطق الجنوبية.