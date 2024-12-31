إنقاذ 3 أشخاص حاصرتهم الثلوج بجبال البابور

تمكنت مصالح الحماية المدنية، ليلة أمس، من إنقاذ 03 أشخاص، كانو محاصرين بالثلوج بجبال البابور بولاية سطيف.

وحسب ما أفاد به بيان لذات المصالح، فقد تدخلت عناصرها "على الساعة 20 و20 دقيقة، من أجل إنقاذ 03 أشخاص محاصرين بالثلوج بالمكان المسمى جبل بابور، ببلدية دائرة بابور بولاية سطيف."

هذا وسخرت الحماية المدنية لهذه المهمة، فرقة التدخل في الأماكن الوعرة، التابعة للمديرية الولائية لذات الجهاز.

هذا وقد تم الوصول إلى الفتية الثلاثة – يضيف بيان ثان لذات المصالح - البالغة أعمارهم 16 سنة، مع تعرّض أحدهم لخدوش خفيفة إثر سقوطه من منحدر، لتقدم لهم الإسعافات الأولية ويجري نقلهم إلى المستشفى لمتابعة حالتهم الصحية.