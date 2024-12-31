هذه نتائج اللجنة الوطنية لتقييم الباحثين

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس الاثنين، عن نتائج الدورة الـ 28 للجنة الوطنية لتقييم الباحثين.

وحسب ما ورد في المادة الأولى من القرار الوزاري، رقم 1609، المتضمن الإعلان عن نتائج الدورة، فإنه "يُعتبر أساتذة البحث قسم "ا" المبينة أسماؤهم و القابهم في الملحق رقم (1) لهذا القرار و أساتذة البحث قسم "ب" المبينة أسماؤهم و القابهم في الملحق رقم (2) لهذا القرار، مؤهلون للترقية، على التوالي، إلى رتبتي مدير بحث و أستاذ بحث قسم "أ"، حسب الترتيب الإستحقاقي. "

كما تنص المادة الثانية من ذات القرار، على أنه "يُكلف السيد مدير الموارد البشرية و السيدات والسادة مديرو المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي يسري مفعوله إبتداءً من تاريخ 30 ديسمبر 2024 ، والذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي."

هذا ويمكن إيداع الطعون عبر الأرضية الرقمية، إلى غاية 4 جانفي 2025، على أن دراستها من طرف خبراء اللجنة من 5 إلى 11 جانفي 2025.

وسيتم الإعلان عن نتائج الدورة النهائية للجنة الوطنية لتقييم الباحثين الدائمين بعد الطعون.