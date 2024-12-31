ارتفاع في أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1% خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر2024، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، مع زيادة الآمال بانتعاش الطلب عالميًا.

وبحلول الساعة 06:33 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم فيفري 2025، بنسبة 0.93%، لتصل إلى 74.68 دولارًا للبرميل.

كما زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم فيفري 2025، بنسبة 0.99%، لتصل إلى 71.69 دولارًا للبرميل، بحسب الأرقام التي تتابعها لحظيًا منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وقد تلقّت أسعار النفط، في الجلسات الـ3 الأخيرة، دعمًا من إعلان السلطات الصينية إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة 3 تريليونات يوان (411 مليار دولار) العام المقبل، مع تكثيف بكين خطط التحفيز المالي لإنعاش الاقتصاد المتعثر.

وعلى أساس سنوي، يتجه سعر خام برنت إلى الإغلاق منخفضًا بنسبة 3.2%، في حين يسير خام غرب تكساس الوسيط إلى تسجيل خسائر سنوية بنسبة 0.1%..